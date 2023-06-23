Власти Краснодарского края ожидают в 2023 году на курортах региона не менее 17 млн туристов. О том, как развивается туристическая отрасль в крае в условиях ограничений и как она влияет на экономику региона — «Ъ-Кубань» рассказал заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.



Александр Гостев

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«Спрос на внутренний туризм в нашей стране находится на повышенном уровне, причем еще с прошлого года. Причины понятны — изменение геополитических условий, визовые ограничения, рост цен на зарубежные туры и авиабилеты. Также мы увидели переориентацию отдыхающих на курорты Северного Кавказа — из-за работающих аэропортов в регионах СКФО. Но на турпоток на Кубань это не повлияло. Пляжный отдых у нас был и остается для жителей страны на первом месте, поэтому, даже несмотря на ограниченную транспортную доступность, курорты края по-прежнему востребованы.

Конечно, спрос отразился на динамике стоимости отдыха. В мае годовой прирост цен на услуги в сфере внутреннего туризма на Кубани составил 13,7%, это заметно выше уровня инфляции в регионе в этом месяце (2,6%). Среди факторов повышения цен — возросшие расходы отельеров на оплату труда, закупку оборудования и расходных материалов в условиях ослабления курса рубля с начала года и подорожания параллельного импорта.

Высокий спрос стимулирует и инвестиции в отрасль. Именно в сфере туризма инвестактивность ощущается сильнее всего. Власти Краснодарского края повысили прогноз вложений в экономику по итогам года с 630 до 700 млрд руб., больше половины из этой суммы придется на курортную сферу. Самые крупные инвестиционные проекты в отрасли в ЮФО реализуются именно на Кубани. Например, круглогодичный семейный курорт в Анапе, одобренный правительством. Ожидается, что он даст прирост турпотока до 5 млн человек ежегодно.

Вообще количество гостиниц и отелей на юге растет: в ЮФО и СКФО их число за год увеличилось на 5,1% и в мае составило 13,6 тыс. Около четверти из них приходится на Кубань. К примеру, в этом году в той же Анапе открылся гостиничный комплекс на 950 номеров.

Еще одна выраженная тенденция в туротрасли — рост популярности кемпингов, глэмпингов, модульных отелей. Эти быстровозводимые конструкции позволяют быстро решить проблему с нехваткой средств размещения в крае. На конец марта край занял одно из ведущих мест в России по количеству глэмпингов.

Рост турпотока и реализация крупных инвестпроектов в туризме способствуют развитию множества смежных отраслей. Среди них — индустрия развлечений, общепит, торговля, платные услуги, строительство, транспорт, логистика, обрабатывающие производства. На примере Краснодарского края мы видим, что во многом благодаря турпотоку потребительская активность в регионе остается выше, чем в среднем по стране. И после резкого падения весной прошлого года она восстановилась достаточно быстро.

Общественное питание в крае уже в прошлом году показало рост на 3%. Позитивная тенденция сохранилась и в нынешнем году. Жители и гости региона чаще питаются вне дома, заказывают еду через службу доставки. Нельзя не отметить интерес людей к интернет-магазинам. По оценкам экспертов, в первом квартале этого года Краснодар вошел в пятерку городов-миллионников по годовому приросту трат на маркетплейсах: жители потратили на онлайн-покупки в полтора раза больше, чем в том же периоде прошлого года».

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