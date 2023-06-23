В Свердловской области в ДТП погиб 22-летний водитель ВАЗ

В Ирбитском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 22-летний водитель ВАЗ-21093. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел 22 июня в 19:30 на 6 км дороги Дубская-Азева.

По данным ГИБДД, водитель легковушки на закруглении дорожного полотна влево не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал с проезжей части, опрокинулся, а затем наехал на дерево. В момент ДТП водитель и 17-летний пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего они вылетели из автомобиля. Пассажир был госпитализирован в реанимацию Ирбитской ЦГБ с травмами различной степени тяжести.

Силовики начали следствие, выясняя все обстоятельства аварии. На данный момент известно, что водитель имел водительские права только категории «С». Стаж его вождения — четыре года. За нарушение ПДД к ответственности не привлекался.

В автомобиле были найдены бутылки с алкоголем. Был ли пьян водитель будет установят на судебно-медицинском исследовании трупа.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте