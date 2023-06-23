Бывшую гостиницу обанкротившегося ПО «Монтажник» продают за 136,5 млн рублей

В селе Красная Башкирия продают отель «Золотая юрта», которые ранее принадлежал обанкротившемуся магнитогорскому АО «Производственное объединение „Монтажник“». Цена объекта составляет 136,5 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 2,7 тыс. кв. м. В гостинице 36 номеров. В объявлении указано, что отель имеет выгодное месторасположение – 10 минут езды до Магнитогорска, 25 минут – до горнолыжного центра «Банное». На первом этаже здания расположен ресторан «Аргамак». Собственник также рассматривает вариант продажи комплекса по частям – отдельно гостиница, ресторан и административно-бытовой корпус.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре прошлого года отель «Золотая юрта» был продан с торгов в рамках банкротства ПО «Монтажник». Начальная стоимость объекта составляла 41,4 млн руб. Лучшую цену предложил предприниматель из Ростовской области Акрам Каюмов – 22,8 млн руб.

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