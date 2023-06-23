В трех районах Крыма уничтожили восемь боеприпасов времен войны

В Белогорске, Кировском и Ленинском районах Крыма уничтожили восемь взрывоопасных снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Среди обнаруженных предметов — снаряды АО-2,5, РГД-33, Ф-1 и АС-75. Все боеприпасы обезвредили и вывезли на специализированный полигон, на котором уничтожили взрывоопасные находки.

К работам привлекли 12 человек и четыре единицы спецтехники. Жителей региона призвали незамедлительно сообщать в экстренные службы при обнаружении подозрительных предметов, не пытаться трогать и перемещать такие находки самостоятельно.

Анастасия Донскова

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