Екатеринбург не вошел в топ-10 городов УрФО по уровню зарплат

Екатеринбург не вошел в топ-10 регионов Уральского федерального округа (УрФО) по уровню зарплат, заняв 13-е место. По данным исследования сервиса hh.ru, в среднем жители уральской столицы получают 75,7 тыс. руб. На первом месте находится Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ), где средние зарплаты составляют 117,4 тыс. руб.

При этом количество открытых вакансий в Екатеринбурге значительно превышает показатели других Урала — 144,2 тыс. На втором месте находится Тюмень, где количество доступных вакансий более чем в два раза меньше — 64,4 тыс.

Серов занял 18-е место рейтинга с зарплатами 69,9 тыс. руб., Ревда — 22-е место (64,9 тыс. руб.), а Верхняя Пышма — 25-е (62,3 тыс. руб.). Всего в топ-40 городов по уровню зарплат в УрФО попали 11 городов Свердловской области.

В целом по УрФО средняя предлагаемая зарплата составляет 57,4 тыс. руб., что на 5,7 тыс. руб. больше, чем год назад. Общее количество вакансий в округе за первые шесть месяцев 2023 года — около 478 тыс.

Напомним, среднемесячная зарплата в Свердловской области варьируется от 40,2 тыс. руб. до 86,2 тыс. руб. Весной более 15% свердловчан пожаловались на снижение зарплат. При этом всего 25% опрошенных свердловчан устраивает уровень их зарплаты. 73% уральцев своими заработками недовольны и считают, что должны получать больше.

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