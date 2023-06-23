Бывшая пермская чиновница трудоустроилась в девелоперскую группу «Самолет»

Татьяна Горх, бывший начальник управления по развитию и подготовке территории ПАИЖК, трудоустроилась в ГК «Самолет» — одну из крупнейших девелоперских групп России. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил информированный источник. В «Пермском агентстве инвестиционного жилищного кредитования» информацию об уходе Татьяны Горх подтвердили, пояснив, что она покинула ПАИЖК по обоюдному согласию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Татьяна Горх сообщила, что в группе «Самолет» заняла пост руководителя направления по взаимодействию с органами власти. Местом трудоустройства госпожи Горх стала одна из компаний «Самолета», центральный офис которой находится в Санкт-Петербурге. Татьяна Горх будет вести проекты группы в разных регионах России.

Татьяна Горх до мая 2021 года занимала пост первого замглавы администрации Соликамского городского округа. Затем она стала заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В 2022 году госпожа Горх перешла в компанию региональных властей — ПАИЖК, заняв там должность начальника управления по развитию и подготовке территории.

Напомним, недавно стало известно о том, что девелопер «Самолет» собирается зайти в Пермский край. По сведениям «Ъ-Прикамье», ГК «Самолет» уже рассматривала несколько участков для жилой застройки в Перми, в том числе территорию бывшего аэропорта Бахаревка и участки в микрорайоне ДКЖ. Однако федерального застройщика больше заинтересовало освоение микрорайона ДКЖ. В девелоперском холдинге сведения о заходе в Пермский край не комментируют. Сейчас краевая структура «Корпорация развития Пермского края» обсуждает с «Самолетом» перспективы участия в проектах комплексного развития территорий (КРТ) в регионе.