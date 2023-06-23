В Свердловской области ожидаются похолодание до +5 градусов, дожди и грозы

С 23 по 25 июня в Свердловской области ожидается похолодание до +5 градусов, дожди и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +15°…+20°. Местами небольшой дождь. Ветер переменный 1-6 м/с.

В субботу, 24 июня, температура ночью опустится до +6°…+11°. Днем синоптики прогнозируют +17°…+22°, на севере — +14°…+19°. Днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с.

В воскресенье, 25 июня, температура воздуха ночью составит +5°…+10°, днем — +14°…+19°. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 4-9 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погоды, в Екатеринбурге 24 июня будет облачно, а температура достигнет +19°. Скорость ветра с утра составит 3,3 м/с, а вечером — 1,7 м/с. Воскресенье, 25 июня ожидается дождь. Утром температура воздуха составит +14°. Днем она поднимется до +16°, а вечером опустится снова до +14°.

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