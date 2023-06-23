Краевой арбитраж отказался менять подсудность дела по иску к миноритариям СМЗ

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении ходатайства о передаче в Центральный райсуд Челябинска дела, в рамках которого прокуратура добивается передачи государству акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». С такой просьбой в арбитраж обратился акционер Сергей Панюков, который проходит по делу ответчиком. Свои требования он мотивировал тем, что является физическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем. Таким образом, спор должен рассматривать суд общей юрисдикции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Против его удовлетворения выступили как генпрокуратура, так и представитель другого ответчика, Сергея Поволокина, настаивая, что спор является корпоративным. В итоге с доводами о корпоративной природе спора согласился и арбитражный суд, поскольку он связан с принадлежностью акций. В удовлетворении ходатайства было отказано.

Напомним, в прошлом году надзорный орган обратился в суд с требованием об изъятии акций у всех миноритариев предприятия, в качестве ответчиков фигурировали около 600 лиц. Сейчас их количество превысило 2 тыс. По мнению надзорного органа, приватизация завода в первой половине 1990-х годов была проведена незаконно, без разрешения правительства РФ. Ранее суд по тем же основаниям удовлетворил требования об изъятии в пользу государства 89% акций, которые принадлежали Петру Кондрашеву, Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину.