В Сочи перекрыли Новороссийское шоссе из-за упавшей опоры ЛЭП

В Сочи перекрыли движение на Новороссийском шоссе из-за упавшего столба линии электропередач (ЛЭП) в районе дома №12. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Сочи

Перекрытие дороги организовано в Хостинском районе для устранения последствий аварии сотрудниками аварийных служб. О времени завершения работ и возобновлении автомобильного движения не сообщается.

Ранее бетонный столб с электрокабелем упал на старой краснополянской автодороге. В результате происшествия был поврежден один автомобиль.

Анастасия Донскова

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