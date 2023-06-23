Экс-сотрудника энергокомпании будут судить за халатность из-за масштабных пожаров в Красноярском крае

Прокуратура Иланского района Красноярского края направила на рассмотрение суда уголовное дело бывшего начальника районных электрических сетей ПАО «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго», которому предъявлено обвинение в халатности из-за масштабных пожаров в мае 2022 года. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, энергетик не организовал проведение противопожарных мероприятий и не обеспечил подготовку к пожароопасному периоду на линиях электропередач в деревне Гавриловка Иланского района и деревне Кучерово Нижнеингашского района. Вследствие этого, указывается в материалах дела, 7 мая 2022 года в результате сильных порывов ветра и перехлеста проводов на двух линиях электропередач произошло короткое замыкание. От искр загорелась нескошенная трава. Возникший огонь распространился на расположенные поблизости домовладения и лесной массив.

В пожаре сгорели четыре дома, автомобиль, надворные постройки и предметы домашнего обихода жителей Иланского и Нижнеингашского районов на общую сумму более 3,7 млн руб., лесному фонду причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

В мае 2022 года «Ъ» писал о масштабных пожарах в регионе.

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Илья Николаев