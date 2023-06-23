Директор управляющей компании в Красноярске получил 6 лет колонии за незаконное получение 27 млн рублей

В Красноярском крае к 6 годам колонии приговорен директор УК «Энергия Сибири» по итогам расследования дела о незаконном получении 27 млн руб.

По данным прокуратуры Красноярского края, руководитель УК, получив от жителей многоквартирных домов, находящихся под управлением «Энергии Сибири» 18,9 млн руб., не перечислил ресурсоснабжающим организациям эти средства. Кроме того, он присвоил 590 тыс. руб., полученных за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда, и похитил 7,7 млн руб. субсидий, выделенных на благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ущерб будет возмещен за счет арестованного имущества осужденного на сумму 15 млн руб., уточнили в ведомстве.

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Оксана Павлова