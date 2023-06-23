Авиазаводу расправляют крылья

На организацию серийного производства гражданских самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе (КАЗ) в объеме 20 единиц год из Фонда национального благосостояния РФ выделят 41,8 млрд руб. Еще 42 млрд руб. «Ростех» планирует занять на рынке через облигации. Об этом вчера в Казани заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он считает, что этих денег будет достаточно и «завод справится с большим объемом»: общая потребность авиаперевозчиков составляет 150 лайнеров к 2032 году. Аналитики поясняют, что к этому времени закончится «запас прочности эксплуатируемых российской авиацией западных лайнеров». Эксперты опасаются, что заявленных денег может не хватить, но полагают, что правительство в будущем «расширит пакет мер» поддержки КАЗ, чтобы обеспечить «безопасность и регулярность перелетов» в условиях отсутствия поставок иностранных лайнеров в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Потребность в самолетах Ту-214, которые производит КАЗ, составляет 150 единиц до 2032 года. Об этом вчера заявил Вадим Королев, управляющий директор компании «Туполев» на состоявшемся в Казани под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина совещании по гражданскому авиастроению. «На 20 самолетов есть твердые контракты, на 67 самолетов подписаны соглашения о намерениях и на 61 самолет имеются заявки от потенциальных заказчиков»,— сказал директор (цитата по ТАСС).

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — одно из крупнейших авиационных предприятий страны. Основан в 1932 году. В 1990-х фактически балансировал на грани банкротства, имея лишь единичные заказы на производство Ту-214 специального назначения от летного отряда «Россия» Управления делами президента РФ. Сейчас КАЗ является филиалом ПАО «Туполев» и входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». В настоящее время авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, производство пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, работает на отечественном двигателе ПС-90А. Разработан в 1980-х годах ОКБ «Туполев» для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154. Выпускается на КАЗ с 1996 года ограниченной серией.

По словам господина Королева, Ту-214 сможет перевозить до 207 человек. Максимальная дальность в зависимости от комплектации составит до 9 тыс. км. Сейчас Ту-214 состоит на 87% из российских компонентов. До конца 2024 года будет произведено полное импортозамещение, обещал Вадим Королев.

По его словам, расширение и модернизация производства будут проходить в два этапа. Первый заключается в модернизации и закупке технологического оборудования, аэродромной техники, оцифровке документации и опытно-конструкторских работах по импортозамещению. Его стоимость оценивается в 12 млрд руб., эти средства уже привлечены. На втором этапе планируется продолжить приобретение необходимой техники для производства, расширить и модернизировать производственные площади, а также наладить послепродажное обслуживание самолета, включая создание тренажеров. На это потребуется еще 83,6 млрд руб.

Михаил Мишустин заявил, что из этой суммы 41,8 млрд руб. будут выделено из Фонда национального благосостояния РФ. «Дальнейшие средства, которые необходимы, то есть еще около 42 млрд — это могут быть облигационные займы „Ростеха“, которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта»,— отметил он. До 27,4 млрд руб. будет направлено на технологическое оснащение производства, 22 млрд руб. — на реконструкцию складских помещений, 10 млрд руб. — на послепродажную поддержку, пояснил премьер-министр.

Господин Королев добавил, что принятые решения позволят увеличить мощность завода до 2027 года в 3,6 раза. К тому времени КАЗ сможет производить по 20 самолетов ТУ-214 в год. По 10 лайнеров завод должен производить уже с 2025 года. Как заметил Михаил Мишустин, «спрос на такую технику сейчас гораздо выше». «Исходя из того, что мы сегодня увидели и обсудили, я рассчитываю, что Казанский завод справится с большим объемом»,— сказал глава правительства. «Ту-214 — это надежная машина, так говорят все летчики»,— подчеркнул он.

В марте 2022 года после начала спецоперации РФ на Украине в «Ростехе» заявил о возможности возобновления серийного выпуска Ту-214. О допзаказе на эти самолетов также сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Такие заявления были сделаны на фоне проблем с авиапарком российских авиаперевозчиков из-за санкций западных стран. ЕС, в частности, запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России.

В апреле прошлого года на КАЗ заложили производство первых 20 самолетов. Позднее ОАК заявила, что что к 2030 году будет выпущено 70 единиц Ту-214. Этими машинами, в частности, заинтересовался «Аэрофлот», который попросил компанию «Туполев» внести 99 изменений в пассажирский салон. «Аэрофлот» собирается приобрести первые 11 самолетов. Также был подписан контракт на поставку четырех самолетов татарстанской «ЮВТ Аэро», которая уже подготовила экипажи для новых лайнеров. Кроме того, глава Татарстана Рустам Минниханов договаривался о поставке казанских самолетов авиакомпании «Якутия».

«На самом деле, по большому счету, мы построили новый завод и сейчас его дооснастим, и он будет способен выполнять и все государственные задачи, связанные с ОПК, и (задачи) гражданской авиации»,— сказал вчера господин Минниханов на совещании (цитата по ТАСС). Он сказал, что 20 самолетов в год — это «реальный проект». «Он глубоко проработан и по поставкам оборудования, и по подготовке специалистов. Все задачи, которые руководство страны ставит, мы выполним»,— обещал руководитель республики.

Господин Мишустин согласился, что задача «решаемая». «Уверен, что вы сможете нарастить до 20 изделий в год»,— сказал глава правительства Рустаму Минниханову.

«Запас прочности эксплуатируемых российской авиацией западных лайнеров предположительно до 2030 года. При этом чем ближе к этой отсечке, тем больше будет чувствоваться нехватка самолетов, так как лайнеры нужно ремонтировать, а с поставками запчастей и обновлением электроники возникают трудности. Соответственно, наращивание производства отечественных аналогов — единственный выход»,— говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Однако он скептически относится к тому, что выделяемых средств может хватить на все запланированные программы. «Есть непредвиденные риски удорожания части оборудования и комплектующих, которые так или иначе, но все равно зависимы от импорта. Например, отдельные детали микроэлектроники»,— объясняет он. Эксперт полагает, что «правительство в будущем расширит пакет мер: это неизбежно, поскольку обеспечение безопасности и регулярности перелетов — это самоцель выстраивания независимой политики и экономики РФ. Господин Жарский считает, что «в этом вопросе нельзя экономить и торопиться, так как нужен надежный и массовый лайнер».

Кирилл Антонов