Пользователи «VK Добро» пожертвовали НКО более 106 млн рублей в 2022 году

Сервис благотворительности VK опубликовал годовой отчет за 2022 год. По его данным, пользователи сервиса перевели в благотворительные организации 106 140 360,40 руб. Это на 3,82% меньше, чем годом ранее. Однако выросло общее количество пожертвований: за отчетный период было проведено на 1396 трансакций больше, чем в 2021 году (284 575 — в 2022 году и 283 179 — в 2021 году). Активнее всего в «VK Добро» помогали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Нижегородской области и Краснодарского края. Размер среднего пожертвования в сервисе составил 372 руб.

Поддержку получили 253 некоммерческие организации. В первую пятерку по числу пожертвований вошли фонд «Подсолнух» (помогает детям и взрослым с проблемами иммунитета), «Кислород», (помогает больным муковисцидозом), Фонд борьбы с лейкемией, «АиФ.Доброе сердце» (оказывает адресную медицинскую помощь детям и взрослым) и фонд помощи бездомным животным «Ника».

Почти половина пользователей (46%) поддерживают системные благотворительные проекты — те, которые помогают благотворительным организациям планировать долгосрочную работу, развивать сектор НКО и эффективно работать над решением проблемных вопросов.

Отмечается, что новыми партнерами «VK Добро» в 2022 году стали 36 фондов, а всего заявку на валидацию подавали 152 организации. При этом проверка была усложнена: появился этап медиааудита и дополнительной проверки рекомендательных писем.

Наталья Костарнова