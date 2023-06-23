Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пользователи «VK Добро» пожертвовали НКО более 106 млн рублей в 2022 году

Сервис благотворительности VK опубликовал годовой отчет за 2022 год. По его данным, пользователи сервиса перевели в благотворительные организации 106 140 360,40 руб. Это на 3,82% меньше, чем годом ранее. Однако выросло общее количество пожертвований: за отчетный период было проведено на 1396 трансакций больше, чем в 2021 году (284 575 — в 2022 году и 283 179 — в 2021 году). Активнее всего в «VK Добро» помогали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Нижегородской области и Краснодарского края. Размер среднего пожертвования в сервисе составил 372 руб.

Поддержку получили 253 некоммерческие организации. В первую пятерку по числу пожертвований вошли фонд «Подсолнух» (помогает детям и взрослым с проблемами иммунитета), «Кислород», (помогает больным муковисцидозом), Фонд борьбы с лейкемией, «АиФ.Доброе сердце» (оказывает адресную медицинскую помощь детям и взрослым) и фонд помощи бездомным животным «Ника».

Почти половина пользователей (46%) поддерживают системные благотворительные проекты — те, которые помогают благотворительным организациям планировать долгосрочную работу, развивать сектор НКО и эффективно работать над решением проблемных вопросов.

Отмечается, что новыми партнерами «VK Добро» в 2022 году стали 36 фондов, а всего заявку на валидацию подавали 152 организации. При этом проверка была усложнена: появился этап медиааудита и дополнительной проверки рекомендательных писем.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...