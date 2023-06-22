Индонезия не будет возобновлять безвизовый режим для россиян

Отмена Индонезией безвизового режима для 159 стран не повредит туризму, заявил министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно. Постановление о приостановке безвизового режима было подписано 7 июня, сообщает The Jakarta Post. Среди 159 стран, для которых он приостановлен — Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сандиага Уно

Фото: Willy Kurniawan / Reuters Сандиага Уно

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

«Безвизовые посещения для этих 159 стран оказались неэффективными»,— заявил 19 июня господин Уно. Отмена безвизового режима улучшит качество туризма, отметил министр.

Граждане 159 стран вместе с 10 государствами АСЕАН были наделены правом на безвизовые посещения Индонезии в 2016 году, сообщает Indonesia Expat. На 10 стран АСЕАН продолжает распространяться безвизовый режим. Они могут находиться в Индонезии до 30 дней при наличии действительного паспорта и подтвержденного билета на вылет.

Чтобы продлить свое пребывание в Индонезии, иностранцы могут выбрать электронную визу по прибытии, гостевую визу или визу с ограниченным сроком пребывания. Граждане РФ могли въезжать в Индонезию без виз на срок не более месяца с 15 июня 2015 года.

Мария Федотова