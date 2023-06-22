Жилищники ушли в минус

В рейтинге управляющих компаний Самарской области за 2022 год большинство организаций оказались в «красной зоне». Деятельность УК оценивала региональная Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) по 17 критериям. По пяти из них данные предоставляла областная Общественная палата. В рейтинге оценивались более 350 организаций. За прошлый год в «зеленую зону» попали 19 УК.Столько же компаний оказались в «желтой зоне». Все остальные остались в «красной зоне». По мнению общественников, несмотря на то что «красная зона» означает оценку «удовлетворительно», результат некоторых компаний настолько низок, что никак не может считаться удовлетворительным: «Семь УК умудрились получить менее 0 баллов». Одна из компаний набрала минус 12 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рейтинге управляющих компаний Самарской области за 2022 год большинство организаций оказались в «красной зоне». Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Деятельность управляющих организаций оценивала Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Самарской области по 17 критериям. По пяти из них данные предоставляла областная Общественная палата.

Итоговый рейтинг ГЖИ разделен на три «зоны»: зеленую, желтую и красную. «Зона, в которую попадает та или иная управляющая организация, определяется количеством баллов, которые она набрала по результатам оценки ее деятельности по утвержденному ГЖИ списку критериев»,— поясняют в инспекции.

В рейтинге оценивались более 350 организаций. Управляющие компании могли набрать максимум 145 баллов. Так, за прошлый год в «зеленую зону» попали 19 УК, набравших 100 и более баллов. Еще 19 компаний оказались в «желтой зоне». Они набрали 80–99 баллов. Все остальные организации остались в «красной зоне». «Несмотря на то, что, согласно приказу ГЖИ, „красная зона“ означает оценку „удовлетворительно“, результат некоторых компаний настолько низок, что никак не может считаться удовлетворительным. К слову, семь УК умудрились получить менее 0 баллов»,— подчеркивают ­общественники.

Так, согласно рейтингу УК за прошлый год, три организации набрали по –2 балла: ООО «УК „Дом“», ООО «Корпорация жилищного строительства» и ООО «Самарастройпотенциал». У ООО «Ремстройсервис» и ООО «УК „Новая Самара“» — по –6 баллов. ООО «Домоуправляющая компания Самарская» набрала –8 баллов, ООО «УК „Грас“» — –12.

Среди критериев оценки Госжилинспекции — процентное соотношение числа жалоб граждан на работу компании, поступивших в ГЖИ, и количества штрафов, наложенных инспекцией, к общей площади жилищного фонда в МКД.Также баллы начислялись, исходя из процентного соотношения неисполненных предписаний ГЖИ к числу выданных и из среднего срока обслуживания МКД.Кроме того, к числу критериев оценки УК относится наличие у сотрудников организации аттестата на знание отраслевого законодательства РФ, эффективность подготовки к эксплуатации МКД в осенне-зимний период и другое. В этом году добавили два новых критерия: наличие УК на платформе обратной связи (ПОС) и процент удовлетворенности работой этой компании на ПОС.

По мнению руководителя регио­нального центра «ЖКХ-Контроль» Виктора Часовских, такой рейтинг необходим как жителям, так и надзорным органам и самим управляющим организациям: «Когда жители принимают решение о необходимости выбора новой управляющей компании, они могут опираться на этот рейтинг: в зеленом и желтом секторах находятся компании, которые вызывают доверие и в целом удовлетворяют запросы собственников помещений в обслуживаемых ими домах. Если же вы обнаружили свою УК внизу списка, это повод задуматься. Причем задуматься в таком случае нужно и самим управляющим организациям: потеря домов — путь к потере лицензии, а по факту — к потере бизнеса».

Однако заместитель председателя профильной комиссии Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов считает, что рейтинг не до конца объективен, поэтому его критерии нужно совершенствовать. Так, управляющие компании не отвечают за установку общедомовых приборов учета и за создание советов МКД, а значит, их деятельность не должна оцениваться по этим критериям.

В мае стало известно, что ГЖИ Самарской области рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у четырех управляющих компаний. Основанием для этого стала задолженность за холодную воду и канализацию около 1,6 млн руб. В числе претендентов на отзыв лицензии оказались ассоциация «Самарское регио­нальное содружество ТСЖ» с долгом 288,4 тыс. руб., ООО «Ремстройсервис» (909,3 тыс. руб.), ООО «УК „Железнодорожная“» (109 тыс. руб.) и ООО «УК „Шведская слобода“» (311,2 тыс. руб.). В связи с долгом сотрудники «РКС–Самара» направили заявления в ГЖИ о лишении лицензии указанных компаний. Все эти управляющие компании в рейтинге ГЖИ оказались в «красной зоне».

В начале июня руководитель одной из крупнейших УК Тольятти стал фигурантом уголовного дела — директора ООО «ДЖКХ» Виктора Попова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Силовики установили, что подозреваемый ежемесячно выплачивал своим сотрудникам и сотрудникам аффилированных организаций материальную помощь через профсоюзы. Таким способом он уклонился от уплаты страховых взносов и налогов на общую сумму свыше 152 млн руб. ООО «ДЖКХ» в рейтинге также попало в «красную зону», набрав 55 баллов. В управлении компании находятся 555 МКД.

Ани Айвазян