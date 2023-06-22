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Коммерсантъ FM
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Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии

Президент США Джо Байден по ошибке приложил правую руку к сердцу во время исполнения гимна Индии. Курьез произошел 22 июня на встрече господина Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

Услышав гимн Индии, американский президент положил руку на сердце и простоял так 15–20 секунд. Спустя некоторое время он медленно опустил руку. Также в ходе общения с господином Моди Джо Байден перепутал должность индийского премьера, по ошибке назвав его президентом Индии.

В Белом доме действия президента США не прокомментировали.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты 20 июня. В ходе поездки он встретился с господином Байденом и другими высокопоставленными американскими чиновниками.

Александр Кислов

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