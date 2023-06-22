Договор не дороже денег

Главное управление строительства Краснодарского края (ГУСКК) намерено обжаловать решение кубанского арбитража, который обязал его возместить группе компаний «ЕКС» из Ярославля 447 млн руб. Эту сумму фирма потратила при строительстве школы для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре. Средства взысканы с госучреждения как неосновательное обогащение: подрядчик начал возводить объект без заключения госконтракта. Эксперты считают, что дело, скорее всего, будет пересмотрено, а исполнитель рискует остаться без оплаты, потому что практика выполнения госзаказа без договора, с которой согласился суд, «ломает» принципы контрактной системы.



Спор касается денег, которые фирма-подрядчик потратила при строительстве школы для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре, которая так и не была достроена

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» планирует обжаловать решение Арбитражного суда Кубани, по которому АО «Группа компаний “ЕКС”» из Ярославля взыскала с госучреждения с 447 млн руб., потраченных при строительстве общеобразовательной школы-интерната для одаренных детей «Наследие» в Краснодаре. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в юрслужбе учреждения.

Согласно информации из системы «СПАРК-Интерфакс», Государственное казенное учреждение «Главное управления строительства Краснодарского края» создано в 2001 году. Учредителем является департамент строительства Краснодарского края. Учреждение осуществляет деятельность заказчика-застройщика, а также генерального подрядчика.

Как следует из материалов дела, между ГК «ЕКС» и ГУСКК в 2019 году на основании распоряжения Правительства РФ, определившего компанию как единственного исполнителя, был заключен госконтракт на проектные и изыскательские работы для возведения школы-интернета на ул. Воронежская, 57/3 в кубанской столице. Впоследствии от заказчика поступило предложение начать строительство объекта своими силами, не дожидаясь заключения соответствующего договора, чтобы возвести социально значимый объект в кратчайшие сроки и выполнить госпрограмму.

В подтверждение намерений заключить контракт на строительство ответчику было выдано разрешение на строительство и положительное экспертное заключение. Компания начала работы за счет собственных средств и довела объект до 7% готовности, однако госконтракт на строительство так и не был заключен, а работы не были оплачены.

Хотя впоследствии суд признал право собственности Краснодарского края на объект незавершенного строительства. По данным СМИ, срок ввода объекта в эксплуатацию из-за задержек подрядчика переносен на 2024 год. В администрации Краснодара в момент подготовки материала не смогли ответить на вопрос о текущем состоянии объекта.

Невыполнение договоренностей со стороны заказчика об оплате послужило основанием для обращения строительной компании в суд.

Чтобы установить реальный объем произведенных на строительство затрат, арбитражный суд привлек эксперта, который подтвердил сумму в размере более чем 447 млн руб.

«Незаключенность контракта, а равно и отсутствие подписанного акта приема-передачи результата работ не являются безусловными основаниями для освобождения ответчика от оплаты выполненных истцом работ. При таких обстоятельствах усматривается образование неосновательного обогащения на стороне ответчика в размере стоимости выполненных истцом строительно-монтажных работ»,— указал суд.

В решении также говорится, что с точки зрения публично-правовых отношений строительство объекта «являлось приоритетным перед формальным соблюдением правовых норм закона № 44 (федеральный закон о контрактной системе — «Ъ-Кубань»), поскольку задача на его строительство была поставлена главой региона в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на территории Краснодарского края».

Оценивая перспективы дела, юрист-эксперт по госзакупкам Станислав Сыс отметил, что ранее Президиум Верховного Суда обращал внимание на то, что госорганы, учреждения и иные получатели средств бюджета могут вступать в договорные отношения с исполнителями только посредством заключения госконтракта. «Предложение госучреждения исполнителю начать работы без контракта оставлю на суд контрольных органов, но действия исполнителя, выполненные вне договорных обязательств без контракта по объекту госзаказа можно расценивать как злоупотребление правом, которое лишает возможности требовать возмещения убытков. Позиция суда, согласно которой строительство школы, выполнение госпрограммы и задачи губернатора являлись приоритетами по отношению к требованиям закона о контрактной системе, выглядит, по меньшей мере, спорно. Закон вообще-то утвержден федеральным парламентом, подписан президентом, а особенности его применения еще и разъяснены высшей судебной инстанцией государства»,— говорит господин Сыс.

По мнению эксперта, если госучреждение не опоздает с подачей апелляционной жалобы (а на это осталось менее недели), скорее всего этот судебный акт будет отменен, и строители смогут остаться без возмещения понесенных на строительство школы-интерната затрат.

Михаил Волкодав