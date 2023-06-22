Смольный планирует запретить беспилотным автомобилям движение по центру Петербурга, ЗСД и КАД

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил проект постановления об ограничении движения «высокоавтоматизированных транспортных средств» в нескольких участках города. Соответствующий документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Согласно проекту, движение могут ограничить в центре Петербурга — в Центральном и Адмиралтейском районах. Кроме того, пользоваться беспилотными автомобилями будет нельзя на ЗСД и КАД. В список также входят Кадетская линия Васильевского острова, Кронверкская набережная, Московский и Приморский проспекты, Пулковское и Приморское шоссе.

По словам составителей проекта, такая мера позволит снизить вероятность опасности на дороге.

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