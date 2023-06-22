Стоимость образа на выпускной в Петербурге для мальчиков оказалась выше, чем для девушек

Средняя стоимость образа на выпускной в Петербурге для девочек составила 7 874 руб., для мальчиков — 8 541 руб. Данные следуют из исследования маркетплейса Ozon и аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV.

По данным внутренней аналитики компаний, в среднем девушки, рассчитывающие на бюджетный образ на выпускной из школы, тратят 7 874 руб. При этом большая часть суммы, 5 239 руб. закладывается на одежду, обувь и аксессуары. На косметику уходит в среднем 2 635 руб., из которых 880 руб. потратят на парфюмерию, 361 руб. на помаду, 658 руб. на средства для укладки волос и 734 руб. на тень и тушь для ресниц. Юноши, оканчивающие школу, тратят в среднем больше — около 8 541 руб. при расчете на бюджетный вариант. Их образ, по словам аналитиков, состоит из костюмов, брюк, рубашек, обуви и аксессуаров.

Чаще всего из украшений в Петербурге покупали изделия с фианитами — около 80% продаж, а также с драгоценным камнями — примерно 23%. За изделиями с камнями идут серьги, которые выбрали 19% петербурженок. Юноши из аксессуаров чаще всего отдавали предпочтение часам.

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