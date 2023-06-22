На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск легковой автомобиль врезался в грузовик, пострадали четверо детей

В Ярковском районе (Тюменская область) на 117 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск машина марки Kia врезалась в «МАЗ», сообщили в Telegram-канале региональной ГИБДД. Пострадал водитель легкового автомобиля и его пассажиры — четверо детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что 41-летний водитель Kia отвлекся на телефон во время движения, а также не соблюдал дистанцию. В салоне находились двое его сыновей 15-ти и пяти лет, дочь 12-ти лет и ее подруга 11-ти лет. Все были доставлены в больницу.

Движение на трассе не ограничено.

Напомним, ранее в Тобольском районе на 287-м км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель, загоревшегося в результате ДТП, грузового автомобиля.

Полина Хабарова

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