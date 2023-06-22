В некоторых регионах Черноземья ограничат продажу алкоголя 24 июня

Розничную продажу алкоголя на ближайших выходных запретили в Липецкой, Курской и Белгородской областях. Об этом сообщили в правительствах областей. В двух первых регионах ограничения ввели в связи с Днем молодежи, в третьем — в связи с выпускными вечерами для учеников 11-х классов. Оба события выпадают на 24 июня.

В Липецкой области за соответствующие изменения проголосовали депутаты областного совета. Отмечается, что и ранее в День молодежи продавать алкоголь в розницу было запрещено, но ограничения были привязаны к конкретной дате. В Курской области постановление об изменениях в соответствующий закон подписал губернатор Роман Старовойт. В облправительстве уточнили, что в регионе есть и другие «безалкогольные даты» — Международный день защиты детей (1 июня) и День знаний (1 сентября). В Белгородской области запрет на реализацию спиртных напитков в розницу будут действовать 23, 24 и 25 июня, сообщили в облправительстве.

Во всех трех регионах ограничения не распространяются на организации общественного питания.

Правительство Воронежской области предоставило муниципалитетам возможность самостоятельно принимать решение по этому вопросу. В Воронеже ограничений по продаже алкоголя в День молодежи не планируется, как и в Тамбовской области.

В пресс-службе правительства Орловской области информацию об ограничениях сегодня не предоставили.

Алина Морозова