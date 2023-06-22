«Яндекс Погода»: в Черноземье 23 июня ожидаются ливни и грозы, до +26°

В пятницу, 23 июня, в регионах Черноземья пройдут дожди и ливни, а среднесуточная температура составит от +22° до +26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Несмотря на обильные осадки, самым теплым регионом Черноземья в пятницу станет Орловская область — здесь температура воздуха прогреется до +26°. Прохладнее всего будет в Липецкой области, где также ожидается ливень и температура +22°.

В Белгородской и Курской областях температура поднимется до +25°. Кроме того, МЧС предупреждает о порывах ветра до 18 м/c при грозе в этих регионах, местами может быть град.

В Воронежской и Тамбовской областях воздух прогреется до +23° и +24° соответственно, также ожидаются ливни.

Мария Старикова