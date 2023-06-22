На Кубани в мае сократилась выдача кредитных карт

В Краснодарском крае за май выдали 41 тыс. кредитных карт. Это на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По количеству выданных кредитных карт Кубань заняла четвертое место в России. Регион опережают только Москва (80,1 тыс. карт, -4,7%), Московская область (57,5 тыс., -4%) и Санкт-Петербург (42,5 тыс., -5,4%).

Самое большое снижение выдачи карт зафиксировано в Хабаровском крае — на 8,3%. Регион оказался в конце списка с показателем в 11,5 тыс. кредиток. В тройку регионов с самым маленьким количеством выданных карт также вошли Ленинградская область (12,1 тыс. -4,2%) и Чувашия (11,8 тыс., -6,2%).

Всего в России в мае было выдано 1,1 млн новых кредитных карт. Это на 3,1% меньше, чем в апреле. Положительную динамику показали только Ставропольский край (+1,4%, 16,5 тыс. карт), Воронежская (+3,5%, 16,5 тыс.) и Оренбургская (+0,3%, 17,8 тыс.) области. Снижение показателей директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет сезонным фактором и большим количеством выходных в мае.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram