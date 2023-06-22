В Ярославской области бык убил женщину и подростка

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту убийства быком двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 21 июня в деревне Грезное Некоузского района 15-летний подросток пас рогатый скот. На несовершеннолетнего пастуха напал 4-летний бык, который причинил ему смертельные повреждения. Спустя несколько часов 44-летняя мать начала искать сына, агрессивное животное напало и на нее. В результате полученных травм женщина скончалась.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Алла Чижова