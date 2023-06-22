«Чиж и Ко», «ЭтоЭтно», Татьяна Буланова и выставка редких рукописей Серебряного века

На ближайшей неделе и в первые дни июля в Петербурге будут играть много современной музыки, показывать редкие рукописи, рассказывать о градостроении и давать кинопремьеры. Что послушать и посмотреть в эти дни в городе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

В субботу, 24 июня,— «Алые паруса». И этим все сказано. Но еще в этот день состоится традиционный большой органный концерт в Петрикирхе. В этот же вечер в амфитеатре «Под небом» на Васильевском острове пройдет ставший традиционным и любимым меломанами Петербурга концерт «Шопен под небом» с избранными произведениями классика в исполнении Евгении Немцевой. 30 июня также в Петрикирхе состоится музыкальный баттл «Бах vs Бетховен» на клавирах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«А не спеть ли нам песню о любви?» В субботу, 24 июня, знакомые до боли строчки этого хита и многих других услышат зрители концерта классиков русского рока «Чиж и Ко» в стенах клуба «Космонавт». Другие легенды отечественной рок-сцены, «АукцЫон», дадут большой сольный концерт на открытой летней сцене в Саду Меншикова 30 июня, под занавес первого летнего месяца.

25 июня Татьяна Буланова сделает подарок для старшего поколения, ценящего эстраду времен перестройки,— собственное сольное выступление в Place. Не останутся без интересных вечеров и ценители хип-хопа. Специально для них 29 июня также в Саду Меншикова состоится «фейерверк из шизоидного флоу, искрометных панчей и взрывоопасных битов», как говорят о нем организаторы,— большой сольник рэпера Славы КПСС. 30 числа также провожать июнь будут любимцы питерской публики «Хор Турецкого», которые выйдут на сцену БКЗ «Октябрьский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр музыкальной комедии, Мюзикл «Петр I»

Фото: Театр музыкальной комедии Театр музыкальной комедии, Мюзикл «Петр I»

Фото: Театр музыкальной комедии

Три дня подряд, с 23 по 25 июня Театр музыкальной комедии будет давать мюзикл «Петр I». Называя постановку ни много ни мало «театральной достопримечательностью Петербурга», коллектив театра обещает звездный состав актеров, яркие костюмы и впечатляющие декорации. Также 24 июня пройдет премьера спектакля режиссера Романа Габриа по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч». В воскресенье, 25 июня, рекомендуем также не пропускать постановку «Операция "Развод"» Александра Синотова с актерами культового сериала «Улицы разбитых фонарей». 27 июня состоится петербургская премьера спектакля Сергея Сотникова «Варшавская мелодия», впервые увидевшего свет в апреле этого года,— об истории любви винодела и студентки консерватории в послевоенные годы. А в последний день месяца на сцене Балтийского дома покажут мюзикл с восемью номинациями на премию «Золотая маска» «Карлик Нос».

Также на неделе также будут продолжаться мероприятия в рамках Международного фестиваля кукольных театров «КУКART», празднующего в нынешнем году 30 лет со дня основания. На фестивале, проходящем на главных театральных площадках города, выступят более 60 коллективов из более 20 городов России и дружественных стран мира, включая Беларусь, Иран, Сербию и Узбекистан. Разнообразие жанров и идей зрителям гарантированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Музей Ахматовой 23 июня распахнет двери выставки «К слову. Еже писахъ — писахъ», озаглавленной по библейской цитате прославленной поэтессы к ее «Поэме без героя». Посетители увидят более 200 листов практически неизвестных рукописей самой Ахматовой, а также Гумилева, Мандельштама, Пастернака, Бродского и ряда других поэтов. С 24 июня по 2 июля в павильоне «Зеленый домик» петербургского Ботанического сада будет работать выставка пионов, с «целительной атмосферой бесконечной нежности», как обещают организаторы, и возможностью получить советы от опытных пионоводов.

23 июня в Музее современного искусства откроются сразу две яркие экспозиции: «ДОСТУПЕН в сети» молодого башкирского художника Владимира Софита и «Нет повода унывать» мультимедийной художницы Анастасии Ивановой aka Comicada. Первая выставка расскажет зрителю о «цифровом следе» людей в интернете языком акварели, вторая — будет затрагивать те же темы в формате шаржа и комизма. На двойном вернисаже для посетителей отыграют сеты поп-лаунж-проекты Niki_Teen и Axtetika.

В библиотеке имени Маяковского 23 июня запланирована лекция «Зоны всех видов в сфере сохранения наследия» для всех, кто неравнодушен к сохранению исторического облика Санкт-Петербурга. Зампред петербургского отделения ВООПИиК Елена Резникова расскажет о зонах вокруг памятников, опыте зонирования исторических поселений в мире и о том, как поставить точку в споре, где допустима новая застройка, а где нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: пресс-служба фестиваля «ЭтоЭтно» Фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно»

Фото: пресс-служба фестиваля «ЭтоЭтно»

1–2 июля в Северной столице состоится пятый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». На территории Петропавловской крепости выступят в том числе сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и популярный балканский исполнитель Марко Маркович. Вход бесплатный.

На выходных кинолюбители смогут увидеть в кинотеатрах сразу несколько примечательных картин, вышедших в прокат в конце рабочей недели. Так, в сетях города будут крутить новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление», завершающий трилогию фильмов-реконструкций режиссера после лент «Восемь женщин» и «Потише», и «Он — это пуля», криминальный боевик Ника Кассаветиса о мрачном культе. Из российских картин зрителям будут небезынтересны «Дыхание» Романа Каримова с Ириной Горбачевой в главной роли — о работе медиков в пандемию ковида, а также триллер с Виктором Сухоруковым «Микулай».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативное пространство «Севкабель Порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Креативное пространство «Севкабель Порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пространстве «Севкабель Порт» продолжается выставка «Искусство манги», посвященная японской традиции графических романов. 23 июня на набережной пространства пройдет концерт «Armstrong у моря», где один из ярчайших джазовых ансамблей Петербурга Soft Jazz Quartet вместе с Федором Дурандиным проведет слушателей в Нью-Йорк «золотой эпохи» с помощью избранных произведений великого джазмена Луи Армстронга. 24 июня пространство приглашает на концерт «Ludovico Einaudi. Оркестр у моря». В программе — произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди в исполнении Dreamers Orchestra и Станислава Чигадаева. Завершит июньский концертный сезон в «Севкабеле» вечер джаза у моря с песнями Фрэнка Синатры в исполнении джазового трио Дмитрия Тихонова с Даниилом Можеговым.