Киллер разговорился на пожизненном

В суд передано дело об убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко. В декабре 1995 года на одной из улиц Туапсе преступник расстрелял из автомата машину, в которой находились Анатолий Василенко и Александр Демченко. Как выяснилось, один из исполнителей убийства, Евгений Николашин, отбывающий пожизненный срок за другие преступления, признался в нападении на топ-менеджера только сейчас. Организатора убийства нет в живых, мотивы заказчика преступления следствие не называет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Туапсинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Краснодарского края Евгения Николашина, который обвиняется в убийстве двух человек из корыстных побуждений, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Речь идет об убийстве гендиректора Туапсинского НПЗ (НК «Роснефть») Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко, преступление было совершено в Туапсе в 1995 году. Как сообщал «Ъ», утром 15 декабря 1995 года водитель Александр Демченко на служебном Jeep Cherokee заехал за Анатолием Василенко и повез его на завод. Внезапно дорогу иномарке перегородили «Жигули», из машины выскочил мужчина и открыл огонь из автомата. Расстреляв водителя и пассажира внедорожника, убийца бросил автомат и скрылся. Анатолий Василенко и Александр Демченко скончались на месте, задержать преступников по горячим следам не удалось.

Источники «Ъ» связывали преступление с профессиональной деятельностью господина Василенко, внимание следствия привлек тот факт, что убийство произошло в день собрания акционеров НПЗ. Однако ни одна из версий сразу после убийства не вывела на след злоумышленников.

Раскрыть преступление удалось только сейчас благодаря показаниям участника нападения, Евгения Николашина, который с 2002 года отбывает пожизненный срок.

По данным «Ъ», Евгений Николашин был осужден за организацию в апреле 2000 года взрыва, в результате которого погиб глава Курганинского района Кубани Александр Васильев, а также за другие преступления.

Следствие установило, что Евгений Николашин входил в банду, действовавшую в городе Лабинске Краснодарского края. По версии следствия, в декабре 1995 года руководитель банды поручил Евгению Николашину и его сообщнику совершить убийство генерального директора Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. За совершение преступления бандиты получили $15 тыс.

Следствие выяснило, что к настоящему моменту лидера преступной группировки — организатора преступления, а также одного из исполнителей убийства гендиректора Туапсинского НПЗ нет в живых. Кто является заказчиком преступления и каким был мотив убийства Анатолия Василенко, в управлении СКР не уточняют.

Анна Перова, Краснодар