Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бренд стоит горой

Сочинские курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна» судятся из-за товарного знака

Компания — владелец курорта «Роза Хутор» требует в суде досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Красная Поляна. Курорт», который использует НАО «Красная Поляна». Истец считает, что конкурент неправомерно использует бренд, который ассоциируется со всем горным кластером Сочи, и тем самым вводит потребителей в заблуждение. Ответчик называет доводы истца «надуманными», отмечая, что словосочетание «Красная Поляна», используемое в товарном знаке, является неохраняемым элементом и может свободно использоваться всеми игроками рынка. Юристы считают исход дела очевидным: оснований для аннулирования бренда недостаточно.

Юристы считают, что оснований для аннулирования бренда недостаточно

Юристы считают, что оснований для аннулирования бренда недостаточно

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Юристы считают, что оснований для аннулирования бренда недостаточно

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием признать недействительным отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в аннулировании товарного знака «Красная Поляна. Курорт», принадлежащего НАО «Красная Поляна». Предварительное судебное заседание назначено на 10 июля 2023 года, отмечено в определении СИП.

Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года представители курорта «Роза Хутор» обратились в Роспатент с требованием отменить правовую охрану спорного бренда, указав в возражении, что наименование «Красная Поляна» представляет собой топоним (название курортного поселка). На данной территории расположена группа курортов, построенных к Олимпиаде в 2014 году: «Роза Хутор», «Горки Город» (в 2019 году переименован в «Курорт Красная Поляна») и ГТЦ ПАО «Газпром» (склоны «Лаура» и «Альпика-Сервис»). Таким образом, использование бренда «Красная Поляна», по мнению истца, вводит потребителей в заблуждение.

«Изменение правообладателем наименования своего курорта с "Горки Город" на "Красная Поляна" преследует своей целью воспользоваться устоявшейся известностью соответствующего наименования среди потребителей, которые, как показали результаты опроса (ВЦИОМ), не воспринимают название "Красная Поляна" в качестве названия всей курортной зоны, что не соответствует действительности»,— говорится в возражении «Розы Хутор».

Красная Поляна — поселок городского типа в составе Большого Сочи. Основан как селение Романовское в 1869 году, где предполагалось основать царский курорт. Неофициально селение называли Царской Поляной. В 1938 году поселок переименован в Красную Поляну.

Заявитель также обращает внимание, что бренд состоит из не обладающей различительной способностью буквы «К» (существуют сходные логотипы, используемые другими компаниями) и неохраняемого словесного элемента «Красная Поляна. Курорт», что является основанием для отказа в регистрации товарного знака.

В свою очередь правообладатель товарного знака назвал «надуманными и неподтвержденными» доводы конкурента о том, что изменение наименования направлено на вытеснение других игроков с рынка.

«Слова "Красная Поляна", включенные в наименование, являются неохраняемыми элементами товарного знака, что свидетельствует об отсутствии препятствий для использования географического названия иными лицами»,— отметили представители НАО «Красная Поляна».

В итоге Роспатент не нашел оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

«Композиционное решение обозначения таково, что его восприятие начинается с крупного и визуально активного изобразительного элемента "К", в то время как слова "Красная Поляна" и "Курорт" расположены периферийно и автономно. Иными словами, спорные слова не оказывают существенного влияния на общее визуальное впечатление от знака, поскольку не составляют с элементом "К" единой неразрывно связанной композиции элементов. Включение этих элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых является правомерным»,— говорится в заключении Роспатента.

Комментируя судебное разбирательство, в пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что продолжат отстаивать правовую несостоятельность регистрации товарного знака «Красная Поляна. Курорт». «Считаем, что курорт "Горки город" неправомерно использует бренд, который ассоциируется не с конкретным курортом, а со всем горным кластером Сочи»,— отметили в компании.

В НАО «Красная Поляна» от комментариев воздержались.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков полагает, что требования истца не обоснованы. «В оспариваемом знаке слова "Красная Поляна. Курорт" являются не охраняемыми, проще говоря, эти слова может использовать любое лицо, включая ответчика и истца. Единственное, на что права охраняются, так это исключительно дизайн буквы "К". Основания для аннулирования охраны буквы не сильные, Роспатент не согласился с ними, и я думаю, что СИП полностью поддержит Роспатент. Что-то добавить здесь сложно, поскольку ситуация достаточно очевидная»,— резюмирует юрист.

Наталья Решетняк, Краснодар

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...