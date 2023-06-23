Бренд стоит горой

Компания — владелец курорта «Роза Хутор» требует в суде досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Красная Поляна. Курорт», который использует НАО «Красная Поляна». Истец считает, что конкурент неправомерно использует бренд, который ассоциируется со всем горным кластером Сочи, и тем самым вводит потребителей в заблуждение. Ответчик называет доводы истца «надуманными», отмечая, что словосочетание «Красная Поляна», используемое в товарном знаке, является неохраняемым элементом и может свободно использоваться всеми игроками рынка. Юристы считают исход дела очевидным: оснований для аннулирования бренда недостаточно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юристы считают, что оснований для аннулирования бренда недостаточно

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Юристы считают, что оснований для аннулирования бренда недостаточно

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"» обратилось в Суд по интеллектуальным правам (СИП) с требованием признать недействительным отказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в аннулировании товарного знака «Красная Поляна. Курорт», принадлежащего НАО «Красная Поляна». Предварительное судебное заседание назначено на 10 июля 2023 года, отмечено в определении СИП.

Как следует из материалов дела, в ноябре прошлого года представители курорта «Роза Хутор» обратились в Роспатент с требованием отменить правовую охрану спорного бренда, указав в возражении, что наименование «Красная Поляна» представляет собой топоним (название курортного поселка). На данной территории расположена группа курортов, построенных к Олимпиаде в 2014 году: «Роза Хутор», «Горки Город» (в 2019 году переименован в «Курорт Красная Поляна») и ГТЦ ПАО «Газпром» (склоны «Лаура» и «Альпика-Сервис»). Таким образом, использование бренда «Красная Поляна», по мнению истца, вводит потребителей в заблуждение.

«Изменение правообладателем наименования своего курорта с "Горки Город" на "Красная Поляна" преследует своей целью воспользоваться устоявшейся известностью соответствующего наименования среди потребителей, которые, как показали результаты опроса (ВЦИОМ), не воспринимают название "Красная Поляна" в качестве названия всей курортной зоны, что не соответствует действительности»,— говорится в возражении «Розы Хутор».

Красная Поляна — поселок городского типа в составе Большого Сочи. Основан как селение Романовское в 1869 году, где предполагалось основать царский курорт. Неофициально селение называли Царской Поляной. В 1938 году поселок переименован в Красную Поляну.

Заявитель также обращает внимание, что бренд состоит из не обладающей различительной способностью буквы «К» (существуют сходные логотипы, используемые другими компаниями) и неохраняемого словесного элемента «Красная Поляна. Курорт», что является основанием для отказа в регистрации товарного знака.

В свою очередь правообладатель товарного знака назвал «надуманными и неподтвержденными» доводы конкурента о том, что изменение наименования направлено на вытеснение других игроков с рынка.

«Слова "Красная Поляна", включенные в наименование, являются неохраняемыми элементами товарного знака, что свидетельствует об отсутствии препятствий для использования географического названия иными лицами»,— отметили представители НАО «Красная Поляна».

В итоге Роспатент не нашел оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

«Композиционное решение обозначения таково, что его восприятие начинается с крупного и визуально активного изобразительного элемента "К", в то время как слова "Красная Поляна" и "Курорт" расположены периферийно и автономно. Иными словами, спорные слова не оказывают существенного влияния на общее визуальное впечатление от знака, поскольку не составляют с элементом "К" единой неразрывно связанной композиции элементов. Включение этих элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых является правомерным»,— говорится в заключении Роспатента.

Комментируя судебное разбирательство, в пресс-службе курорта «Роза Хутор» отметили, что продолжат отстаивать правовую несостоятельность регистрации товарного знака «Красная Поляна. Курорт». «Считаем, что курорт "Горки город" неправомерно использует бренд, который ассоциируется не с конкретным курортом, а со всем горным кластером Сочи»,— отметили в компании.

В НАО «Красная Поляна» от комментариев воздержались.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков полагает, что требования истца не обоснованы. «В оспариваемом знаке слова "Красная Поляна. Курорт" являются не охраняемыми, проще говоря, эти слова может использовать любое лицо, включая ответчика и истца. Единственное, на что права охраняются, так это исключительно дизайн буквы "К". Основания для аннулирования охраны буквы не сильные, Роспатент не согласился с ними, и я думаю, что СИП полностью поддержит Роспатент. Что-то добавить здесь сложно, поскольку ситуация достаточно очевидная»,— резюмирует юрист.

Наталья Решетняк, Краснодар