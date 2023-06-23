Острый монолог

Завершился сериал «Удивительная миссис Мейзел», известный не только своим необычным сюжетом, но и стилистически выверенными образами персонажей. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

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Сериал «Удивительная миссис Мейзел» покорил сердца зрителей с момента своего выхода в 2017 году. Он рассказывает о Мириам «Мидж» Мейзел, которая вдруг понимает, что роль матери и богатой домохозяйки ей совершенно не подходит, и начинает делать карьеру стенд-ап комика. Несмотря на время (а мы говорим о 50-х годах прошлого века), ей удается поразить всех: свою семью, подруг, коллег по цеху (на то она и удивительная, что буквально вынесено в название сериала). Шутить со сцены про брак, религию, секс, мужчин и многое рискованное другое, кажется, в те годы могли позволить себе немногие. А уж тем более женщины. Последний, пятый сезон отличается от предыдущих тем, что полон ностальгических нот, отсылок к началу повествования, что совсем его не портит. Главная героиня (ее играет Рейчел Броснахан) по-прежнему остра на язык и, как нам заявляют буквально с первых кадров первой же серии, стала звездой мирового масштаба уровня Барбары Стрейзанд или Лайзы Миннелли.

Стильные наряды, винтажная музыка, Нью-Йорк до эпохи джентрификации — любители эпохи сложных причесок, узких туфель-лодочек и нарядов в стиле Джеки Кеннеди точно оценят «Мейзел». То, как одевается Мидж,— своего рода модное крещендо: легкое смещение акцентов из сезона в сезон символизирует серьезные перемены в ее жизни и карьере: девичьи розовые и пастельные оттенки сменяются гардеробом деловой и успешной женщины. Что включает в себя винные, черные, синие цвета, фактурные силуэты, клетку и элегантные «взрослые» аксессуары — кстати, это совсем не меняет характера и посыла героини: она комфортна и узнаваема в этом развитии. Дизайнером костюмов, стоящим за обликом Мидж, стала Донна Заковская, которая получила за свою работу премию «Эмми». Она очень внимательна к деталям и неукоснительно соблюдает требования времени, о котором ведется повествование: и если в первых сезонах это были 1950–1960-е годы, то в последнем сезоне у нее появилось гораздо больше стилистических возможностей, потому что главную героиню показывают в зените своей славы в разные периоды жизни, включая 1970-е и далее, вплоть до нулевых. Здесь мы видим белые брючные костюмы, шляпы (например, один ее образ в точности повторяет свадебный наряд Бьянки Джаггер), платья в стиле бохо-шик, чуть позднее — акцентированные плечи, ткани с люрексом и броские украшения эпохи диско.

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Мужские образы тоже вполне аутентичны, но все же воспринимаются скорее как фон для блеска главной героини: все в ее окружении одеты в пальто, плащи, элегантные костюмы серого или черного цветов, белые рубашки, носят галстуки и всегда до блеска начищенные ботинки. Впрочем, классика 1960-х выглядела именно так. Да, персонажи постарше позволяют себе кардиганы и жилеты, но все это все равно выглядит довольно формально. Отец Мидж, Эйб Вайсман, которого играет Тони Шалоуб, например, даже дома в брюках и ботинках, максимум намека на домашний вайб — это мягкие свитера, но, упаси боже, никаких треников или лонгсливов.

Красивая и исторически выверенная картинка требует затрат, и сериал стал очень дорогим в производстве — об этом говорила продюсер Эми Шерман-Палладино. Кроме того, и сам сюжет логически пришел к своему итогу: история, снятая Amazon Studios о женщине, бросившей вызов индустрии развлечений, как хорошая сказка, завершилась счастливым концом.

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Ирина Кириенко