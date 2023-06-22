Федор Конюхов и Николай Дроздов передадут экспонаты в новый центр экопросвещения в Сочи

На территории Сочинского географического общества открыли центр экологического просвещения. Известный путешественник Федор Конюхов и эколог и тележурналист Николай Дроздов передадут в музей центра часть своих экспонатов, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В центре экопросвещения создали просторные вольеры для спасенных или изъятых у недобросовестных хозяев животных. Там будут жить белохвостые орланы, императорская орлица и филин. В центре можно узнать особенности обитания животных в природе, а также изучить историю Сочинского географического общества и посетить музей минералов и геологии Кавказа. В нем есть коллекция останков древних обитателей курорта и вольеры с краснокнижными животными.

На территории Сочинского географического общества началось строительство и вольеров для млекопитающих: степных лис, носух и дикобразов. Также там благоустраивают и восстанавливают утерянные уголки Венчагова.

Татьяна Ручкина

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