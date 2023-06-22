Индустриальный парк «Перспектива» продает бизнес-центр в Воронеже за 167 млн рублей

Бизнес-центр класса В+ продают в Воронеже за 167 млн руб. Соответствующее объявление разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений индустриальный парк «Перспектива» 21 июня. Четырехэтажное здание расположено на улице Чапаева,52а в Ленинском районе.

Общая площадь бизнес-центра составляет 3,9 тыс. кв. м. На первом этаже здания устроены пять помещений свободного назначения площадью от 108 до 144 кв. м, кафе, технические помещения. Есть возможность размещения вывесок и уличных рекламных конструкций. На втором этаже находится офис в формате open space площадью 864 кв. м. На третьем — 14 офисных помещений по 36 кв. м каждое. На четвертом — свободная планировка.

На закрытой охраняемой территории расположены парковки для автомобилей и велосипедов, зарядная станция для электромобилей, уличный кинотеатр, рабочие места на открытом воздухе с точками подключения и беспроводным интернетом, кафе с летней верандой.

Частный индустриальный парк «Перспектива» был основан в 2009 году. Площадь промышленной площадки составляет 146 га. Парк расположен в селе Бабяково Новоусманского района Воронежской области. Согласно сайту индустриального парка, у него 85 резидентов.

Алина Морозова