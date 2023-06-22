Краевой минобр разработает программы по обучению жителей Северодонецка законодательству РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня на заседании краевого правительства прокомментировал состоявшийся на днях рабочий визит в Северодонецк (ЛНР). Глава региона отметил, что что нужно усиливать помощь жителям Северодонецка. В частности, господин Махонин предложил обучать их законодательству РФ. «Они становятся полноценными участниками нашей страны, нашего государства. Надо им показывать нашу правовую систему, поэтому я попрошу по линии министерства образования совместно с нашими вузами — прежде всего, наверное, РАНХиГС и юридическим факультетом ПГНИУ — соответствующие программки составить и начать обучать людей правовой грамотности»,— сказал губернатор.

В целом, по его оценке, Пермский край выполняет свои обязательства в рамках подписанного с администрацией Северодонецка соглашения. «Восстанавливается жилье, была передана техника — коммунальная и дорожная. Жизнь в Северодонецк возвращается, это видно. В прошлом году на улицах города было значительно меньше людей. Сейчас там, по разным оценкам, живут порядка 40 тыс. человек. Поэтому мы должны и будем продолжать оказывать нашим землякам, россиянам всю необходимую помощь»,— заявил Дмитрий Махонин.

Напомним, правительство Пермского края и администрация Северодонецка подписали соглашение о сотрудничестве в августе 2022 года. Документ предусматривает «восстановление жизненно важных коммуникаций в городе, проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры и жилого фонда, налаживание системы социальной защиты населения, интеграцию системы образования города в российское образовательное пространство».