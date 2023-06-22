В Курской области запретили массовые мероприятия

В Курской области запретили проводить публичные массовые мероприятия. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов 22 июня. Исключением станут события, которые органы власти решат организовать в связи с государственными праздниками, памятными датами и Днями воинской славы.

Уточняется, что ограничения вводят согласно президентскому указу об установлении среднего уровня реагирования в Курской области. Запрет на проведение массовых мероприятий будет действовать, пока Владимир Путин не отменит особый режим.

Глава государства заявил о введении среднего уровня реагирования в Курской, Белгородской и Воронежской областях на заседании Совета безопасности 19 октября 2022 года. Это расширило полномочия губернаторов, в том числе, по охране общественного порядка.

Подробнее о значении среднего уровня реагирования — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова