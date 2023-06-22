Белгородский производитель спиртного «Белвино» нарастил чистую прибыль до 47 млн руб. по итогам 2022 года

Белгородский производитель водок, бальзамов и настоек ОАО «Белвино» опубликовал финансовую отчетность за 2022 год. Из нее следует, что компания в прошлом году получила 680 млн руб. выручки при 617,8 млн руб. годом ранее. В то же время чистая прибыль увеличилась с 8,1 до 47 млн руб.

Согласно прошлогоднему отчету компании, 63% акций принадлежит НКОАБ «Национальный расчетный депозитарий», 25,5% — белгородскому ООО «Стройразработка» (Белгород), остальные — физлицам. Завод выпускает минеральную воду, водку, бальзамы и настойки под 13 брендами, в том числе «Белгородский лев», «На донышке», «Серебряный туман» и «Белогорье», а также джин Rockwell. Производственная мощность завода — более 2 млн дал водок и ликеро-водочных изделий в год. Гендиректор — Сергей Лысенко.

Мария Старикова