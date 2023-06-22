«И нынешний Екатеринбург не подведет»

Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы» открылся в Екатеринбурге в четверг. В течение первого дня его участники успели торжественно открыть стелу «Город трудовой доблести» и на пленарном заседании сравнить годы Великой Отечественной войны (ВОВ) с периодом проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В перерыве помощник президента РФ Владимир Мединский в разговоре с жителями сравнил польские власти, сносящие советские памятники, с Британской колониальной администрацией в Индии. За ходом мероприятия наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высота стелы «Город трудовой доблести» — 42 метра как отсылка к 1942 году, когда была завершена эвакуация

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Высота стелы «Город трудовой доблести» — 42 метра как отсылка к 1942 году, когда была завершена эвакуация

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вчера утром в центре Екатеринбурга торжественно была открыта стела «Город трудовой доблести». Почетное звание городу присвоили летом 2020 года за вклад в Победу в Великой Отечественной войне (ВОВ). Высота стелы — 42 метра как отсылка к тому, что в 1942 году была завершена эвакуация в Свердловскую область промышленных предприятий. «Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом — опорным краем державы. А после начала ВОВ в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий»,— зачитал приветствие президента Владимира Путина его помощник Владимир Мединский.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, заместители главы региона Павел Креков и Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, депутаты регионального и городского парламентов. Губернатор Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Владимир Якушев отсутствовали из-за командировок.

После открытия стелы Владимир Мединский провел своего рода фан-встречу с местными жителями, сделал фото с поклонниками и расписался в книгах. Мужчина, представившийся гражданином Польши, спросил помощника президента, почему в его стране продолжают сносить советские памятники. Господин Мединский ответил, что польские власти не руководствуются национальными интересами, а работают «примерно так же, как в Индии работала британская колониальная администрация». На вопрос журналиста о том, как прошло посещение Ельцин-центра, господин Мединский отвечать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и помощник президента России Владимир Мединский во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Андрей Сперанский, заведующий Центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН перед началом форума Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская III Всероссийский форум городов трудовой доблести "Рубежи Победы" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 3 Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и помощник президента России Владимир Мединский во время церемонии Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Андрей Сперанский, заведующий Центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН перед началом форума Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская III Всероссийский форум городов трудовой доблести "Рубежи Победы" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В киноконцертном театре «Космос» прошло пленарное заседание на тему «Город трудовой доблести: мобилизация как фактор победы». На нем гендиректор управляющей компании Индустриальный парк «Уралмаш» (дочернее предприятие Уралмашзавода) Алексей Кожемяко рассказал историю Уралмашзавода и об его вкладе в победу в ВОВ.

«Особую известность завод приобрел благодаря своей бронетанковой продукции и самоходным артиллерийским установкам. За время войны на нем было произведено 19 тыс. бронекорпусов для средних и тяжелых танков и 5,5 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок»,— перечислил господин Кожемяко.

Заведующий Центром политической и социокультурной истории Института истории и археологии УрО РАН Андрей Сперанский сравнил годы ВОВ с проведением СВО на Украине. «Последние международные события привели к резкому противостоянию России и так называемого коллективного Запада. Наши недруги, активно используя украинский кризис, всерьез вознамерились победить Россию, нанести ей стратегическое поражение. ВОВ показала, что для противостояния злу нужна неразрывная связь фронта и тыла. Урал сыграл большую роль в победе в той войне, стал опорным краем державы. Надеюсь, не подведет и нынешний Екатеринбург»,— сказал он.

Заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов подтвердил, что уральцы вносят вклад «в дела победы в рамках СВО». «Почти на три раза предприятия Свердловской области увеличили объемы оборонной продукции на оборонных предприятиях»,— подчеркнул он. Спикер свердловского парламента Людмила Бабушкина назвала участников СВО «достойными преемниками своих дедов и прадедов» и отметила, что Екатеринбург «снова, как и тогда, вносит значительный вклад в достижение задач СВО и обеспечение армии новейшим вооружением». Алексей Шмыков добавил, что жители Свердловской области «всегда готовы подставить свое крепкое трудовое плечо, направить свой ум, знание, опыт и талант на свершения во славу Отечества».

Затем участники форума отправились на Уралмашзавод, где возложили цветы в рамках всероссийской акции «День памяти и скорби» и провели сессии «Трудовой подвиг в промышленности» и «Трудовые династии — опора предприятия».

Второй день форума пройдет в Верхней Пышме, где запланированы экскурсии по Музею военной и гражданской техники УГМК, панельная сессия «Трансформация промышленных территорий на примере Верхней Пышмы» и семинар—практикум «Все — для фронта, все — для победы!».

Катерина Якушева