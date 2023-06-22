В Ярославле в День города ребенок сломал руку после падения с электросамоката

В Ярославле в парке на Даманском острове 27 мая учащийся начальной школы упал с электросамоката и сломал руку. Проверку по данному факту организовал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Детский омбудсмен установил, что после падения с электросамоката ребенку не оказали первую помощь, а сам инцидент не был зафиксирован в журнале, не поступало и сообщение в правоохранительные органы. На протяжении месяца ситуацией никто не занимался, пока к господину Крупину не обратились родители пострадавшего ребенка.

«Проблема в том, что услугу оказывал арендатор на территории парка. Мы сейчас разбираемся с гражданской правоответственностью, в том числе со страховым покрытием. Ни лицо, оказывавшее услуги по предоставлению мобильного средства, ни парк никак это не оформили. Продолжаем проверку, определим зоны ответственности каждого лица, которые предоставляли услуги на территории парка»,— рассказал «Ъ-Ярославль» детский омбудсмен. Сейчас пострадавший ребенок находится на лечении.

Алла Чижова