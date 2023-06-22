Cumhuriyet: бывшему сопернику Эрдогана грозит 110 лет заключения по 28 искам

Турецкая газета Cumhuriyet сообщила, что лидеру турецкой оппозиции, бывшему кандидату в президенты страны Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение на срок до 110 лет, а также запрет заниматься политической деятельностью. Поводом для этого могут стать поданные против политика 28 исков, часть из которых инициирована турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кемаль Кылычдароглу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Кемаль Кылычдароглу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Ранее ряд исков были приостановлены из-за наличия у Кемаля Кылычдароглу парламентской неприкосновенности. Теперь они будут вновь рассмотрены, так как в новый созыв он не избран»,— пишет журналист Cumhuriyet Барис Тюркоглу.

Отмечается, что представители правящей Партии справедливости и развития решили воспользоваться ситуацией и выступили с инициативой возбудить уголовное дело по обвинению кандидата от оппозиции в оскорблениях президента.

Поданные иски касаются публичных заявлений господина Кычылдароглу в ходе предвыборной кампании, в которых он сравнивал господина Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску.

По большинству исков экс-кандидату в президенты Турции может грозить до 4 лет тюрьмы, суммарно по всем искам — 110 лет заключения. Если иски будут удовлетворены, политику будет запрещено участвовать в выборах и заниматься политической деятельностью. Сейчас он возглавляет оппозиционную Народно-республиканскую партию.

Во втором туре президентских выборов в Турции победу одержал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он будет занимать пост главы государств в течение следующих пяти лет. За него отдали голоса 52% избирателей. Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 48% голосов.

Александр Кислов