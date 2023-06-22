Следователи начали проверку после выявления кишечной палочки у жителей Камышина

Следственный отдел по городу Камышин начал доследственную проверку по статье о производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) после нескольких случаев выявления кишечной инфекции у местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Об обнаружении у четверых горожан кишечной палочки сообщили в местных СМИ — инфекцию нашли после употребления роллов, приобретенных в одном из суши-баров Камышина.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Дарья Васенина