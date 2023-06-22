Власти намерены расселить из аварийного жилья 1,4 тысячи нижегородцев до конца года

В Нижегородской области с января из аварийного жилья переселили 1,5 тыс. человек, или 52% от плана на этот год. За оставшиеся шесть месяцев власти планируют улучшить условия проживания еще для 1,39 тыс. граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Программа по переселению граждан из аварийного фонда рассчитана на 2019-2023 годы. За все пять лет необходимо расселить 12,8 тыс. нижегородцев, предоставив им другое жилье или выплатив компенсации. В правительстве региона отметили, что выполняют план с опережением — к концу 2022 года исполнение составило 77%.

«Аварийный фонд сокращен на 19,1 тыс. квадратных метров, это 29% от плана на текущий год. Мы набрали неплохой темп, есть основания полагать, что показатели федерального проекта будут достигнуты в полном объеме»,— сказал и.о. министра строительства региона Дмитрий Груничев.

Анастасия Еремина