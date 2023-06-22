В Адыгее планируют создать Ассоциацию коннозаводчиков и коневладельцев

В Адыгее намерены создать Ассоциацию коннозаводчиков и коневладельцев. Глава республики Мурат Кумпилов поручил региональному минсельхозу и спорткомитету оказать содействие в создании организации, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

Создание специальной организации позволит в правовом русле регулировать вопросы, касающиеся участия в конноспортивных состязаниях на территории других регионов. Также это позволит решить проблемы субсидирования содержания маточного поголовья, обустройства пастбищ, организации рейтинговых скачек на территории республики и другие вопросы.

Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее растет количество коннозаводчиков и коневладельцев, которые активно популяризируют коневодство и конный спорт. Кроме того, в регионе занимаются разведением адыгской (кабардинской) породы лошадей.

«Коневодство в плане спорта, сохранения старинных пород лошадей, развития конных традиций всегда будет востребовано. Об этом говорит и рост числа частных коневладельцев, участвующих в престижных скачках даже за пределами Адыгеи, и растущий интерес к коневодству у нашей молодежи»,— сказал Мурат Кумпилов.

Сейчас в регионе ремонтируют ипподром. Глава республики поставил задачу подготовить смету расходов по ремонту скаковых дорожек и трибун ипподрома, а также приведению в порядок манежа, дренажной системы и полей конноспортивной школы. Он также поручил учесть в проекте реконструкции ипподрома все современные требования для организации не только региональных, но и всероссийских конных соревнований.

В адыгейской спортшколе по конному спорту открыли отделения джигитовки, вольтижировки и пробегов. Коннозаводчики и коневладельцы считают, что эти дисциплины будут способствовать сохранению и развитию адыгской породы лошадей. Для дальнейшей ее популяризации общественная организация «Шыу хасэ» (общество черкесских всадников) готова создать этноцентр по джигитовке возле станицы Даховской Майкопского района.

Татьяна Ручкина

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