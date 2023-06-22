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В сочинском клубе полицейские конфисковали алкоголь с признаками контрафакта

В Сочи правоохранители проверяют клуб, из которого накануне госпитализировали двух девушек-подростков в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции изъяли в клубе алкоголь и направили его на экспертизу на предмет контрафактности.

Как рассказал заместитель начальника управления — начальник полиции УВД по г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Папанов, изъят 41 литр спиртных напитков, которые посетителям заведения продавали без сопроводительных документов, и 7 литров алкогольной продукции без акцизных марок.

По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. При этом администрация клуба может быть привлечена к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним молодым людям.

Андрей Пугачев

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