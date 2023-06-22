Иранский бизнес планирует открыть несколько производств в Краснодарском крае

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в ходе поездки в Исламскую Республику Иран обсудил с представителями деловых кругов этой страны перспективы сотрудничества в сфере экономики, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Региона привлекателен для иранского бизнеса своей развитой инфраструктурой и транспортно-логистическими возможностями.

По данным краевой администрации, иранские бизнесмены выразили заинтересованность в локализации производств на территории Краснодарского края. В частности, одна из компаний готова организовать сборку электрических мотоциклов. Еще одно предприятие может разместить в крае производственную площадку по ремонту авиационных двигателей. Представители Краснодарского края и Ирана также обсуждали сотрудничество в области туризма и медицины.

Анна Перова, Краснодар