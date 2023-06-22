Компания McMurtry Automotive представила 1013-сильный одноместный электромобиль Speirling Pure, который станет серийным в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран McMurtry Speirling Pure

Фото: McMurtry Automotive McMurtry Speirling Pure

Фото: McMurtry Automotive

Новинка представляет собой модернизированную версию гоночного McMurtry Speirling, который в 2022 году стал рекордсменом трассы в Гудвуде. Модель легла в основу трекового суперкара с электрической силовой установкой.

Купе, рассчитаное на одного человека ростом до 2 м и массой до 150 кг, отличается компактными габаритами. Особенностью электромобиля является развитая аэродинамика углепластикового кузова и вентиляторы, обеспечивающие граунд-эффект за счет откачки воздуха из-под днища во время движения.

При массе менее тонны Speirling Pure оснащен установленными на задней оси электромоторами суммарной мощностью 1013 л.с. Заявлено, что батарея на 60 кВт·ч обеспечит запас хода до 60 км, а полная зарядка от мощного терминала займет до 20 минут.

Тираж McMurtry Speirling Pure составит 100 экземпляров стоимостью от 820 тыс. фунтов стерлингов каждый.

Максим Вершинин

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