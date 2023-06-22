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В Новороссийске 93-летней пациентке с редкой патологией вернули зрение

В больнице №1 города Новороссийска 93-летней пациентке, поступившей из дома-интерната, медики провели операцию с запущенной перезрелой «морганиевой катарактой» обоих глаз. Зрение к пациентке вернулось уже в день операции, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Фото: ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска / Telegram

Фото: ГБУЗ ГБ №1 г. Новороссийска / Telegram

Слепотой пожилая женщина страдала более пяти лет. Один глаз был давно травмирован и восстановлению не подлежал. Медики приняли решение спасти хотя бы второй глаз и провести операцию.

Как сообщили в медучреждении, операция проводилась под местной анестезией наиболее эффективным современным бесшовным методом — дроблением помутневшего хрусталика ультразвуком с имплантацией искусственного хрусталика. Боли пациентка не почувствовала.

Катаракта — серьезное глазное заболевание для пожилых людей. Перезрелая катаракта является самой поздней стадией, при которой наблюдается разрушение волокон хрусталика. При перезревании катаракты происходит разжижение его волокон и опущение ядра книзу. Данный процесс называется «морганиевой катарактой».

Андрей Пугачев

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