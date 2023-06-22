Nissan показал тизер Nismo-версии купе Z

Компания Nissan анонсировала новую модификацию купе Z — заводскую «заряженную» версию Nismo.

Как заявляется японский автопроизводитель, новинка получит спортивные характеристики, а также особый дизайн кузова и салона. Детальная информация о модели будет раскрыта в ходе официальной премьеры, анонсированной на лето 2023 года.

Новый Nissan Nismo Z в тизере представил американский дрифтер Крис Форсберг, который выступает в чемпионате Formula Drift на Nissan Z. Напомним, премьера дорожного Nissan Z состоялась летом 2021 года.

Максим Вершинин

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