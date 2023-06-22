В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий производителям молока

Власти Татарстана утвердили порядок предоставления субсидий производителям молока. Постановление опубликовано на портале Кабмина региона.

В документе говорится о том, что будут возмещать часть затрат, которые связаны с производством и продажей молока. При этом производитель должен вести работу в Татарстане, у него должно быть поголовье коров на начало мая, и он должен был реализовать или отгрузить на собственную переработку молоко своего производства в марте-апреле. Кроме того, у получателя субсидии не должно быть долгов, и он не должен быть иностранным юрлицом.

Сумма субсидии будет определяться в индивидуальном порядке. Получателей будет определять Минсельхоз Татарстана.

"Ъ-Казань"