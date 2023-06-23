Цена вопроса

Эксперт проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова — о лимитах на кредиты как инструменте защиты кредиторов и заемщиков.

Макропруденциальные лимиты (МПЛ) были введены Банком России с 1 января 2023 года. Их цель — ограничение кредитования заемщиков с долговой нагрузкой выше 80% доходов. Устанавливая лимиты, регулятор хочет защитить как кредиторов (за счет ограничения кредитования высокорискованной категории заемщиков — они с большой долей вероятности не смогут погасить свой долг), так и самих заемщиков, ведь невозможность получить дополнительные деньги убережет их от «долговой ямы», выхода из которой может и не быть. Очевидно, что, если больше 80% доходов идет на погашение долгов и меньше 20% остается на жизнь, быть довольным такой жизнью не получится. Новый кредит приносит лишь временное облегчение, а «расплата», да еще с процентами, остается.

Чтобы защитить людей от самих себя, а рынок от некачественной структуры портфеля, ЦБ и решил ограничить выдачу нестабильным заемщикам. Банки не могли выдавать в течение квартала больше 25% объема портфеля людям с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки), а МФО — больше 35%.

Банк России сообщал, что итоги первого квартала говорят о сохранении и даже увеличении объемов необеспеченного кредитования: рост задолженности составил 2,5%. При этом все кредиторы соблюдали установленные лимиты, и даже с запасом. Из этого следует вывод об адаптации рынка к установленным ограничениям. А как он адаптировался?

Согласно открытым данным, средний размер займа МФО в первом квартале имел тенденцию к снижению и по итогам апреля составил менее 8 тыс. руб. Можно предположить, что, снижая размер займа, МФО аккуратно обходили лимиты кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой — по займам менее 10 тыс. ПДН не считается, а значит, и границ нет. Банки тоже сокращали размер выдачи, что позволяло снизить порог ПДН заемщика: доля клиентов с долговой нагрузкой в диапазоне 70–80% росла в течение квартала с 10% до 15%. Варианты, как говорится, находятся. Заметен и переток такой категории заемщиков к другим кредиторам, у которых в клиентской базе их было немного, а значит, запас выдач имелся.

Такие изменения говорят о том, что кредитование совсем закредитованных не прекратилось. Но есть положительные сдвиги — хоть и долг, но меньше, чем хотел потребитель. А значит, придется ему менять свои привычки. Поэтапно идет перестройка и системы кредитования, и поведения потребителя. И это хорошо — резкие изменения могут оказать негативное влияние на все стороны отношений.

Что же касается нелегалов, то ЦБ, вводя ограничения кредитования, усиливает противодействие нелегалам на рынке. Регулятор отчитался, что в первом квартале 2023 года выявил нелегальных кредиторов почти в три раза больше, чем в первом квартале 2022-го. Повышается скорость раскрытия информации на сайте ЦБ (список компаний с признаками нелегальной деятельности), а значит, любой заинтересованный пользователь может проверить информацию о тех, к кому он идет за деньгами. И здесь уже решение будет за самим потребителем — вступая в отношения с нелегалами, он повышает свои и так уже слишком высокие риски до недопустимого уровня. Поэтому заемщикам стоит задуматься: если легальный кредитор не дает денег, то, скорее всего, у него есть на то веские причины и не стоит дальше загонять себя в «долговую яму».