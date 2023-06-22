В Челябинске суд оставил под стражей фигуранта дела о взятках в МКУ «Городская среда»

Челябинский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему заместителю директора муниципального учреждения «Городская среда» Вадиму Левченко, обвиняемого в получении взяток. Он будет находится в следственном изоляторе как минимум до 20 июля. Решение принято 22 июня, сообщает пресс-служба облсуда.

Обжалуя постановление суда первой инстанции, адвокат Вадим Левченко просил его отменить и избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, Вадим Левченко вместе с директором челябинского МКУ «Городская среда Александром Грезевым и его заместителем Сергеем Любимовым через посредника получили 2 млн руб. за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске нестационарных торговых объектов.

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