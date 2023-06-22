Иранские бизнесмены могут локализовать на Кубани производство

Иранский бизнес рассматривает Краснодарский край для локализации производств. Интерес к региону подтверждается и тем, что вместо запланированных шести было проведено 20 встреч с бизнес-сообществом в Иране, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Удалось обсудить предметно вопросы по таким направлениям, как сельское хозяйство, промышленность, строительная сфера, индустрия гостеприимства, нефтепереработка, логистика, медицина»,— отметил вице-губернатор Александр Руппель.

Кубань привлекает бизнесменов Ирана развитой инфраструктурой и транспортно-логистическими возможностями. Власти подробно проинформировали предпринимателей страны о доступных в регионе мерах поддержки и возможных площадках для размещения производств.

По итогу одна из компаний может наладить в Краснодарском крае сборку электрических мотоциклов. Еще одно предприятие заинтересовано в локализации производственных мощностей по ремонту авиационных двигателей.

В сфере туризма Иранскую сторону интересует не только привлечение туристов, но и обмен опытом. По словам вице-губернатора, в этой отрасли нужно детально проработать все вопросы, в том числе прямое авиасообщение с курортами Ирана и подготовку инфраструктуры.

В медицинской сфере Иран планирует наладить связи с ведущими лечебными учреждениями Кубани. Речь идет, прежде всего, о перекрестных визитах медиков, обмене опытом и проведении совместных хирургических операций.

На переговорах в присутствии Александра Руппеля кубанская компания, специализирующаяся на экспортно-импортных операциях, и крупный закупщик кубанской сельхозпродукции из Ирана подписали соглашение. Его сумма составила более 500 млн руб.

Татьяна Ручкина

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