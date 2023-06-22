Саратовских бизнесменов приглашают на мастер-класс по монетизации контактов

Саратовский центр «Мой бизнес» совместно с ассоциацией молодых предпринимателей проведет 25 июня мастер-класс «Связи решают все. Монетизация контактов в бизнесе». Об этом сообщает пресс-служба центра.

Слушателям расскажут, как применить связи для развития и повышения прибыльности предприятия, а также наладить эффективную коммуникацию с партнерами, клиентами и коллегами.

«На мастер-классе вы получите не только теоретические знания, но и практические инструменты для успешного построения бизнес-связей. Вы узнаете, как правильно создавать и расширять свои сети контактов, а также как привлекать новых клиентов через рекомендации и референсы», — говорится в релизе.

В 14 часов в конференц-зале делового центра «Спутник» на Аткарской, 66 выступит глава саратовского клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес», член экспертного совета «Ассоциации молодых предпринимателей», основатель и соучредитель успешных компаний Дмитрий Канавин. Для участия нужно зарегистрироваться.

Мастер-класс пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерств экономического развития РФ и Саратовской области.

Дарья Васенина