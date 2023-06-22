Экс-совладелец Экопромбанка вновь просит об УДО

Бывший акционер и экс-председатель наблюдательного совета АКБ «Экопромбанк» Владимир Нелюбин направил в суд заявление об условно-досрочном освобождении, сообщает «РБК-Пермь». За семь месяцев это уже вторая попытка господина Нелюбина, который сейчас отбывает наказание за мошенничество в колонии-поселении, выйти на свободу. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил его заявление, но Ростовский областной суд отменил этот судебный акт. В решении было отмечено, что осужденный не раскаялся и не возместил ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Нелюбин был осужден в 2019 году за два преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ленинский райсуд Перми приговорил его к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Общий ущерб потерпевшим по делу составил 222 млн руб. Сначала господин Нелюбин находился в исправительном учреждении общего режима, а затем был переведен в колонию-поселение.